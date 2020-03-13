صادم.. هذا ما يفعله "كورونا" بالخصيتين عند الرجال

13 مارس 2020 - 03:56 م

ذكرت وسائل الإعلام الصينية ان هناك تطور خطير فى أضرار فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.

وأكد خبراء متخصصون في مركز الطب التناسلي بمستشفى تونججي في مدينة ووهان الصينية إلى استنتاج مفاده، أن فيروس كورونا الجديد يمكن نظريا أن يلحق أضرارا بقدرة الرجال على الإنجاب.

وأضاف الخبراء إن الإصابة بعدوى فيروس كورونا، يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المناعي في الخصيتين.

وأعلنت الصين، أنها أرسلت إلى إيطاليا فريقا من الخبراء، يضم تسعة أعضاء، لمساعدة البلاد على احتواء فيروس كورونا (كوفيد-19)،حيث انتقل الفريق إلى روما من شانجهاى أمس الخميس، مصطحبا معه معدات عناية مركزة ومعدات طبية وقائية، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية، حيث نظم عملية إرسال الفريق كل من لجنة الصحة الوطنية والصليب الأحمر الصينى، وهو ثالث فريق خبراء ترسله الصين خارج البلاد بعد فريقين إلى إيران والعراق.

ونوه المتحدث، قنج شوانج إلى التعاون والتواصل الوثيقين بين الصين وبلدان أوروبا منذ تفشى المرض، مشيرا إلى أن الجانبين اشتركا فى تشكيل مجموعة خبراء مؤلفة من مسؤولين وخبراء من لجنة الصحة الوطنية الصينية والمركز الصينى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها والإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية والمركز الأوروبى للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

وأكد شوانج، أن التضامن والتعاون بين المجتمع الدولى هام للغاية فى مواجهة المرض، مضيفا أن الصين عازمة على تعزيز التعاون مع الجانب الأوروبى فى مجالات مثل التشخيص والعلاج وبحوث الأدوية واللقاحات.