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ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

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عزة مجاهد
عزة مجاهد
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محمد فضل

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مهرجان

جدل

إطلالة

ابنة فيفي عبده


أثارت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفى عبده، الجدل بعد نشرها صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تكريمها فى مهرجان International Fashion Awards .

وظهرت ابنة فيفى عبده فى الصور بإطلالة رسمية أنيقة، مختلفة عن الإطلالات التي ظهرت بها من قبل بفساتين مفتوحة، وعلقت قائلة :" شكرًا أحمد عليوه علي التكريم    في مهرجان International Fashion Awardsو الف مبروك محمود غالي على الديفليه".

حيث ارتدت بنطلونا أسود ونسقت معه جاكيت من نفس اللون اتسمت أكمام  التصميم بأنه باللون الأبيض المطرز.
وأثارت عزة مجاهد الجدل بين متابعيها، حيث عبروا عن إعجابهم بإطلالتها المحتشمة والكلاسيكية، مشيدين بجمالها.

وعلقت إحدى متابعتها قائلة :" ألف مبروك حبيبتي على التكريم ياغالية بنت الغالية والطيبة والحنونة ربي يؤفقك وسنة حلوة عليكي وعلى ممامتك ست فيفي الوردة " .

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