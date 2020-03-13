3 دقائق فاضحة مع زوجة شقيقه .. لن تتخيل النهاية

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زوجته

فيديو جنسى

القناطر

ش قيقه

أسفل السلم

في تفاصيل مثيرة اعترف قاتل شقيقه أمام النيابة، عن تفاصيل إقدامه على تنفيذ الواقعة، والتخلص من الجثة، بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

واعترف الزوج المتهم بقتل شقيقه أمام نيابة حوادث شمال الجيزة بارتكاب الواقعة، حيث أكد للمحقق أثناء مثوله لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد، بعد أن تخلص من شقيقه بعد أن شاهد مقطع فيديو إباحي له مع زوجته، والتي كانت ماثلة بجواره، بل وحضرت سراي النيابة في " كلبش واحد".

وأعلم محقق النيابة، الزوج بأنه متهم بقتل شقيقه بالشاكوش ودفنه أسفل سلم العقار.

كما واجه الزوجة بتهمة بالزنا، والتي اعترفت بأنها كانت على علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها ، حيث كان يقوم بتصوير العلاقة ولكنها لم تكن تعلم بأنه يقوم بتصوير تلك العلاقة غير الشرعية.

وقد تم إحالتها للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة الزنا.

وكانت تحريات المباحث، التي جرت تحت قيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أكدت أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ لمركز منشأة القناطر من ربة منزل، 17 عاما، مقيمة بهرمس باكتشاف غياب والدها، 50 عاما، نجار، مقيم بهذا العنوان عقب سماعها حدوث مشاجرة بينه وبين عمها، 39 عاما، نقاش، داخل غرفة العم في المنزل.

على الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر، إلى مكان البلاغ وجرى عمل التحريات اللازمة، حيث تبين صحة ما جاء بأقوال المبلغة.

وأسفرت التحريات أن العم مقيم بذات منزل شقيقه المتغيب عقب خلافات بينه وبين زوجته بسبب شكه في سلوكها، وشائعات عن انتشار مقطع فيديو جنسي لها مع شقيقه المتغيب.

وبتضييق الخناق علي المشتبه فيه بما ورد بالتحريات اعترف أنه، استدرج شقيقه إلى غرفته وحدثت مشادة كلامية، حيث ضربه بـ"شاكوش" على رأسه حتى فارق الحياة ودفنه أسفل سلم المنزل.

وعن سبب الجريمة أكد أنه شاهده منذ أسبوع في مقطع فيديو جنسي مع زوجته تتراوح مدته 3 دقائق.


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