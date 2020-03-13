» إصابة نائب عام ورئيس بلدية بكورونا في إيران

أعلن كل من رئيس بلدية مشهد شمال شرقي إيران، محمد رضا كيلاي، والنائب العام في ذات المدينة محمد حسن دوروي، إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وتأتي إيران في المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بالفايروس، بعد الصين وإيطاليا، حيث سُجلت أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة قم، بتاريخ 19 فبراير الماضي، ومن ثم انتشر في باقي أرجاء البلاد.