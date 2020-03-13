» هل تريدين التخلص من علامات الشيخوخة .. إليك هذه الطريقة السحرية

13 مارس 2020 - 02:49 م

لا تمتلك جميع السيدات أو من يرغب من الرجال الأموال التي تطلبها عمليات التجميل للتخلص من علامات الشيخوخة والحصول علي مظهر شبابي، إلا أن هناك الوصفات الطبيعية السحرية والتي من الممكن أن تحق هذا.

ومن أهم هذه الطرق هذه الوصفة السحرية باستخدام فاكهة " اليوسف أفندي" والتي تحتوي علي نسبة مرتفعة من الفيتامين C ، لعمل وصفة طبيعية للتخلص من مشاكل البشرة وإعادة الشباب والنضارة إلي البشرة.

والخليط الذي سيتم عمل به الماسك يتكون من عصير ثمرة من "اليوسف أفندي" وقطعة من الخبز وملعقة متوسطة من الخميرة و ربع كوب من الحليب الدافئ، تمزج المواد السائلة أولا ثم يضاف الخبز والخميرة ويتم مزجهم جيدا حتى الحصول علي مزيج كريمي خالي من التكتلات .

يتم وضع المزيج علي البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يغسل جيدا ويمكن تكرار الوصفة نفسها 3 مرات أسبوعيا وستفاجئ بالنتيجة.