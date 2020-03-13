الكهرباء: لو عملنا كدا متزعلوش

13 مارس 2020 - 02:15 م

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،أن سوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح والأمطار الغزيرة أثرت بشكل كبير على بعض المهمات الكهربائية، وتسببت في سقوط البعض منها.



وأضاف خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، بأن جميع القائمين على الأمر بالوزارة، يقومون بجهد ضخم جدًا لتدبير التغذية البديلة من الدوائر المختلفة، وفي بعض الأحيان يتعذر الوصول لأماكن العطل نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار.



وتابع :" بعض الأحيان يتم قطع الكهرباء لحماية المواطنين تجنبًا لحدوث صعق كهربائي، معقبا :"لو قطعنا الكهرباء متزعلوش إحنا خايفين عليكم".

