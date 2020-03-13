وزير الأوقاف:اللي يعدي حد كورونا متعمد فهو قاتل

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"كورونا بخطبة الجمعة" ماذا قال عنها وزير الأوقاف

الأوقاف

كورونا

مختار جمعة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن وقت الشدائد والنوازل يجب أن نأخذ بتوصيات وتعليمات الدولة الحريصة على كافة أبنائها.
وأضاف "جمعة"، خلال أدائه خطبة الجمعة من مسجد التلفزيون المصري بماسبيرو، اليوم الجمعة، أن هناك فقه للحياة العادية وفقه للنوازل والشدائد، وفقه الشدائد له وضع خاص، فيستحب عدم الإكثار من المصافحة، ولو تمكنت من تركها فهذا أولي؛ لكونها أهم وسائل نقل العدوى بفيروس كورونا .
 وناشد وزير الأوقاف، المصريين حال الشعور بأي أعراض التوجه للطبيب فورًا، والابتعاد عن الاقتراب من المواطنين، مشددًا على أن من يكون مصاب بمرض خطير معدي مثل كورونا، وهو يعلم ذلك، وتم نقله لمواطن آخر عن عمد، وتسبب في وفاة هذا المواطن فهو قاتل عمدًا.

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