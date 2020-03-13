رسميا.. تأجيل الدورى الإنجليزى حتى 4 أبريل

13 مارس 2020 - 01:38 م

أعلنت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، إيقاف مسابقة الدورى وكل المسابقات فى إنجلترا حتى 4 أبريل المقبل، للسيطرة على فيروس كورونا المنتشر في العالم مؤخرًا، وذلك بعدما دعت لعقد اجتماع طارئ، اليوم الجمعة، لمناقشة مستقبل البطولة، عقب ثبوت إصابة ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال وهودسون أودوى لاعب تشيلسى بجانب 3 لاعبين من ليستر سيتى وآخر من إيفرتون بالفيروس.





وأصدرت الرابطة بيانا في ساعة متأخرة من صباح اليوم الجمعة تؤكد فيه عقدها لاجتماع طارئ لمناقشة مسألة مستقبل المنافسة هذا الموسم، وذلك بعدما أعلن نادي أرسنال الإنجليزي في بيان، مساء الخميس، أنه تبين إصابة مدربه ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا المستجد، عقب الفحوصات الأخيرة التي أجريت للفريق، الذي تقرر خضوع لاعبيه للعزل الذاتي.





وأوضح النادي، في بيان رسمي، أنه تم عزل كل الأفراد الذين كانوا لهم صلة بأرتيتا بالفترة الأخيرة، للتأكد من سلامتهم خوفا من انتشار المرض بصورة أكبر، موضحاً، أنه سيتم عزل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني للفريق للتأكد من عدم انتقال المرض، على أن يتم تنظيف وتعقيم المركز التدريبي.





وكان من المقرر أن يلتقي غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، واتفورد مع ليستر سيتي، مانشستر سيتي مع بيرنلي، نيوكاسل يونايتد مع شيفيلد يونايتد، نورويتش سيتي مع ساوثهامبتون، بورنموث مع كريستال بالاس، برايتون مع أرسنال، وأستون فيلا مع تشيلسي، بينما يلعب الاحد وست هام يونايتد مع وولفرهامبتون، وتوتنهام مع مانشستر يونايتد، على أن تختتم منافسات الجولة الاثنين بمباراة إيفرتون وليفربول.



