الأرصاد تحذر.. أمطار غزيرة وزيادة كبيرة في سرعة الرياح

13 مارس 2020 - 01:37 م

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح اليوم الجمعة ستزيد لتصل من 40 إلي 50 كيلو متر في الساعة بعد أن سجلت أمس الخميس 30 كيلو متر في الساعة.

وأضاف في تصريحات خاصة بـ"بوابة الأهرام" أن الأمطار ستستمر في حدتها لتصبح غزيرة علي محافظات سيناء والبحر الأحمر والصعيد، لافتا إلي أن سرعة الرياح ستزيد مع إحساسنا ببرودة الطقس.

جدير بالذكر أن البلاد تعرضت لاضطراب شديد في الأحوال الجوية أمس الخميس حيث شهدت سقوط أمطار غزيرة علي بعض المناطق وكانت رعدية أحيانا ووصلت إلي حد السيول علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوبها وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالإضافة إلي نشاط الرياح علي كل أنحاء البلاد مثيرة للرمال و الأتربة مما أدي إلي اضطراب في حركة الملاحة البحرية علي البحرين الأبيض والأحمر.