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مصرع سيدتين و3 أطفال فى انهيار عقار بـ 15 مايو

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بسبب الطقس انهيار منزل وسقوط 6 أعمدة كهربائية في سوهاج
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وكالات - الدويني فولي

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انهيار منزل

15 مايو

الطقس السئ

لقي 3 أطفال وسيدتان مصرعهم في انهيار عقار بمدينة 15 مايو بالقاهرة، بمنطقة الزاريب، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة على المنزل.
ودفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة للتعامل مع السيارات المعطلة، فيما تواجدت أوناش بالطرق والمحاور الرئيسية لرفع المركبات، وعدم إعاقة الطرق.

وواصلت سيارات الحماية المدنية عمليات شفط المياه المتراكمة، لاسيما بمطالع ومنازل الكباري، لعدم إعاقة المرور وتسيير حركة المرور.

وفتحت المرور عدداً من الطرق، حيث تم فتح طريق رأس غارب اتجاه المنيا، وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف، وطريق سفاجا اتجاه الغردقة، وطريق القصير اتجاه قفط بعد تحسن الحالة الجوية ووضوح الرؤية بمحافظة البحر الأحمر، وتم فتح الزعفرانة اتجاه الغردقة في الاتجاهين، وفتح طريق سفاجا اتجاه سوهاج، وفتح طريق سفاجا اتجاه قنا.

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