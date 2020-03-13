» مصرع سيدتين و3 أطفال فى انهيار عقار بـ 15 مايو

13 مارس 2020 - 01:33 م

لقي 3 أطفال وسيدتان مصرعهم في انهيار عقار بمدينة 15 مايو بالقاهرة، بمنطقة الزاريب، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة على المنزل.





ودفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة للتعامل مع السيارات المعطلة، فيما تواجدت أوناش بالطرق والمحاور الرئيسية لرفع المركبات، وعدم إعاقة الطرق.





وواصلت سيارات الحماية المدنية عمليات شفط المياه المتراكمة، لاسيما بمطالع ومنازل الكباري، لعدم إعاقة المرور وتسيير حركة المرور.



