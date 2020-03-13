فيديو صادم.. ترك موتى كورنا موتى في غرفهم بدولة أوربية

13 مارس 2020 - 01:26 م

انتشر مقطع فيديو على مقطع التواصل الاجتماعي تويتر يكشف حجم الكارثة التي ضربت إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشرت قناة العربية مقطع فيديو لشاب إيطالي يعرب عن أسفه بسبب عدم معاونة الحكومة له ، وترك شقيقته متوفاة على سريرها لمدة يومين.

وعلقن على الفيديو بالقول : "مأساة إنسانية لسيدة إيطالية متوفية ليومين على سرير منزلها بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو لشقيقها يستغيث لمطالبة السلطات بمساعدته لدفنها وإنقاذ حياته أيضا بعدما قدم المساعدة لها بالتنفس الصناعي لمحاولة إنقاذ حياتها".

وتعتبر إيطاليا من أكبر مراكز وبؤر انتشار فروس إيطاليا في أوربا.

وكانت إيطاليا قد سجلت وفاة 189 شخصا مصابا بفيروس كورونا أمس الخميس، ليتجاوز العدد الإجمالي للوفيات التي تسبب بها الوباء في هذ البلد، الألف، وذلك من أصل أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا.







