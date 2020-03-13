المساجد للأذان فقط.. ومنع دخول المصلين بدولة خليجية

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نقلت وسلئل إعلام محلية عن مصادر كويتية أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قررت إيقاف الصلوات الخمس في المساجد،على أن يتم الاكتفاء بالآذان فقط.

وجاء القرار تماشيا مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والفتوى الصادرة بهذا الشأن.

كما تم اتخاذ القرار أيضا وفقا للتوصيات الصحية لمكافحة فيروس كورونا.

 وبحسب ما نقلته القبس الكويتية فإنه سيتم منع دخول المصلين إلى المساجد، حماية لصحتهم.

وكانت وزارة الأوقاف الكويتية، قد أعلنت إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر، بناء على توجيهات الجهات الصحية وفتوى هيئة الإفتاء، بعد تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.


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