» وزير الأوقاف :اشكروا هؤلاء

13 مارس 2020 - 01:04 م

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،التحية لرجال المطافئ والإسعاف والمياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والجيش الشرطة والمخابز الذين يعملون في ظل ظروف صعبة، توجهوا بالشكر لهم".



وأضاف "جمعة"، خلال أداءه خطبة الجمعة من مسجد التلفزيون المصري بماسبيرو، اليوم الجمعة، مخاطبًا عمال مصر: "لستوا وحدكم فجميع قيادات الوطن على قلب رجل واحد لخدمة هذا الوطن على مدار الساعة".



وتابع :"أسأل الله عز وجل أن يجعل الغيث غيث رحمة لا غيث عذاب، وأن يحفظ أمن مصر، ويجزي كل من يقوم على خدمة الوطن خير الجزاء في الدنيا والآخرة".

