» مفاجأة سارة.. الوصول إلي أول إصابة بكورونا لتشخيص الوباء

13 مارس 2020 - 12:29 م

تعتبر الحالة الأولي للإصابة بأي فيروس هي من أهم الخطوات في رحلة البحث عن علاج، وتمكن المتخصصون أخيرا من الوصول إلي الحالة الأولي التي أصيبت بفيروس" كورونا" وهي لرجل يبلغ من العمر 55 عاما من سكان مدينة"ووهان".

وأشارت الصحافة المحلية نقلا عن البيانات الحكومية إلي أن أول إصابة كانت في 17 نوفمبر مضيفة أن الأطباء لم يدركوا أنهم يتعاملون مع مرض جديد حتى أواخر ديسمبر عندما البدء العلماء دراستهم وأبحاثهم حول"كورونا" في محاولة لمعرفة معلومات أكثر عنه، ومنذ الإبلاغ عن الحالة الأولي جري تسجيل ما بين حالة واحدة و 5 حالات يوميا وفي 20 سبتمبر بلغ عدد المصابين 60 حالة.

وأعلن الطبيب تشانج جيكسيان بمستشفي في مقاطعة هوبي السلطات الصحية أن المرض ناجم عن فيروس جديد متنوع"كورونا"، وذلك في 27 ديسمبر وبنهاية العام وصل المصابين إلي 266 حالة، للتجاوز اليوم أعداد المصابين مائة ألف حالة.

جدير بالذكر أن العلماء ما زالوا يبحثون عن المريض 0 وهي الحالة الأولي التي لم يتم اكتشافها والتي ستمكنهم من تتبع مصدر الفيروس التاجي.