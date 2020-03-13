» برلماني يعلن موعد قطع الغاز والإنترنت.. بعد المياه و الكهرباء

13 مارس 2020 - 11:51 ص

أعلن المهندس محمود عطية عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية حيث إن مركز العاصفة سيدخل القاهرة خلال الساعات القادمة بنطاق القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن يقطع الإنترنت والغاز الطبيعي ببعض المناطق.

وأضاف في التصريحات التي نشرتها "صدي البلد" أن المياه ستعود تدريجيا بعد انقطاعها أمس لافتا إلي أن حالة القطع ستعود مجددا بحيث سيتم قطع الكهرباء أو المياه معا وبالتناوب حسب كل منطقة خلال الساعات القادمة.

ووجه النائب دعوة إلي المواطنين بالتزام المنازل قدر المستطاع مؤكدا أنه سيطالب الحكومة بمنح السبت إجازة بسبب الطقس السئ.