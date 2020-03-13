الأزهر عن صلاة الجمعة: صلوا في البيوت.. بشروط

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متابعات- الدويني فولي

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الطقس السئ

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى، بعض النصائح بشأن صلاة الجمعة، بالتزامن مع تعرض البلاد لحالة من الطقس السيئ
وأكد مركز الأزهر للفتوى أن النصائح تتمثل فيما يلي:

1ـ يجوز عدم الذهاب للمسجد عند شدة المطر وكثرة الوحل، وأن يصلي الشخص في بيته الظهر أربع ركعات.

3 ـ أمّا إن كان المسجد قريبًا منك ولا يترتب على ذهابك إليه خطر أو ضرر، فيتوجّه للصلاة في المسجد.

3 ـ إذا كنت تعاني من مرض في الكبد أو الكلى أو القلب أو الصدر أو تعاني من الحساسية المزمنة، أو ارتفاع في درجة الحرارة أو تعاني من السعال وضيق التنفس والتهاب الحلق فلا تذهب لصلاة الجمعة في المسجد، وصَلِّ في بيتك أربع ركعات الظهر.

4 - عند الذهاب للصلاة في المسجد اصطحب معك سجادتك الخاصة، وعند العطس ضع منديلًا على أنفك.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية زيادة حدة الأمطار اليوم، نتيجة تجمع سحب ركامية ضخمة، فيما اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة هذه الموجة؛ أبرزها منح إجازات للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، إلى جانب التشديد على المسؤولين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بالوعات الأمطار، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

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