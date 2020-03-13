الأزهر عن صلاة الجمعة: صلوا في البيوت.. بشروط

13 مارس 2020 - 11:47 ص

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى، بعض النصائح بشأن صلاة الجمعة، بالتزامن مع تعرض البلاد لحالة من الطقس السيئ







وأكد مركز الأزهر للفتوى أن النصائح تتمثل فيما يلي:





1ـ يجوز عدم الذهاب للمسجد عند شدة المطر وكثرة الوحل، وأن يصلي الشخص في بيته الظهر أربع ركعات.





3 ـ أمّا إن كان المسجد قريبًا منك ولا يترتب على ذهابك إليه خطر أو ضرر، فيتوجّه للصلاة في المسجد.





3 ـ إذا كنت تعاني من مرض في الكبد أو الكلى أو القلب أو الصدر أو تعاني من الحساسية المزمنة، أو ارتفاع في درجة الحرارة أو تعاني من السعال وضيق التنفس والتهاب الحلق فلا تذهب لصلاة الجمعة في المسجد، وصَلِّ في بيتك أربع ركعات الظهر.





4 - عند الذهاب للصلاة في المسجد اصطحب معك سجادتك الخاصة، وعند العطس ضع منديلًا على أنفك.



