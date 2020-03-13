» "كارتيرون" يجرى تغيرات أمام المصرى

13 مارس 2020 - 11:40 ص

ينوى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى بارتيس كارتيرون، إجراء بعض التغيرات على تشكيل الفريق خلال المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى والمقرر لها مساء الأحد المقبل فى إطار مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وأبلغ كارتيرون الثلاثي مصطفى فتحي وكاسونجو ومحمد حسن، بالتواجد ضمن التشكيل الأساسي للمباراة، حيث يرغب بتجهيز الثلاثي بعد خروجهم من الحسابات طوال الفترة الماضية.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بسبب الأمطار الغزيرة على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للمصري.