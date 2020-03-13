» بعد خطبتها لـ"أبو هشيمة".. ياسمين صبري تتصدر تريند "تويتر"

13 مارس 2020 - 11:29 ص

احتلت الفنانة ياسمين صبري"تويتر" اليوم،بترنيد يحمل اسمها، تزامنا مع خطبتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة .

و تم الخطبة بشكل رسمي أمس في أحد الأماكن المغلقة في احتفال صغير حيث قدم لها خاتم ألماس يبلغ ثمنه 20 ألف دولار حسبما نشرت"إرم نيوز".

و أقتصر الحفل علي أسرتي أبو هشيمة و ياسمين وعدد من المقربين منهم علي أن يقام الحفل في حفل زفاف ضخم في الصيف المقبل يحضره عدد كبير من النجوم ، حسبما أشارت المصادر.

ونشر أبو هشيمة علي انستجرام في قصته صورة ليد رجل وفتاة وبأصبعها خاتم الخطوبة وقال متابعون أنها يد ياسمين صبري.

جدير بالذكر أن أبو هشيمة هو الزوج السابق للفنانة هيفاء وهبي، وياسمين صبري تزوجت

2012 من طبيب يمتلك مستشفي في مصر إلا أنها انفصلت عنه بعد زواج استمر لمدة 5 أعوام.