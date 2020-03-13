بشرى سارة حول موعد انتهاء" السيول والعواصف"

13 مارس 2020 - 11:28 ص

قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها، إن الأمور ستكون أكثر استقرارا بداية من مساء اليوم.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه حدث تطور في اتجاهات الرياح لتتجه إلى الشمال بسرعة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يحدث انسحاب سريع للموجة المطرية، لتبدأ في الانحسار، وتكون الأمور أكثر استقرارها في مساء اليوم.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة بين عدد من الجهات المعنية المختلفة للاستعداد للأزمة، ليتم متابعة التنبؤات والتحذيرات المختلفة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري، حيث حددوا كميات الأمطار المتوقعة بداية من اليوم الخميس، وحتى غد السبت.

وتابع : إن تلك الفترة على البلاد ستشهد هطولا للأمطار بشكل كبير ونشاط في الرياح، لكن ستبدأ الأمطار الشديدة في التراجع بداية من مساء اليوم ،حسب التنبؤات.