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مجدي يعقوب: دا لو حصل هتبقى مصيبة
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إيمان هاني

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رفض الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، مقترح أن تكون جزء من خدمات مركز أسوان للقلب نظير مقابل مادي.

 وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، هذه الخدمة الطبية المتميزة إذا اقترنت بالمال "هتبقى مصيبة"، مؤكدا أن المركز سيظل يقدم خدماته للمرضى مجانا.

وتابع:" هذا المقترح كان بهدف استمرار تقديم الخدمة مجانًا لباقي المرضى، ولكنه قوبل بالمعارضة الشديدة منه، عمرنا ما هنشتغل بشكل خاص، معتبرا أن ذلك سيقلل ثقة المرضى في مستوى الخدمة التي يحصلون عليها.

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