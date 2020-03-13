إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

13 مارس 2020 - 10:47 ص

أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن زوجته، صوفي جريجوار، أصيبت بفيروس كورونا الجديد.





وقال المكتب الصحفي في بيان: “إنها في حالة جيدة وتتبع جميع الاحتياطات الموصى بها”، مضيفا أن رئيس الوزراء “بصحة جيدة أيضا دون أعراض للمرض”، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.





ومن المقرر أن يخضع ترودو أيضا لحجر صحي لمدة 14 يومًا.



