إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

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وكالات - الدويني فولي

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أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن زوجته، صوفي جريجوار، أصيبت بفيروس كورونا الجديد.

وقال المكتب الصحفي في بيان: “إنها في حالة جيدة وتتبع جميع الاحتياطات الموصى بها”، مضيفا أن رئيس الوزراء “بصحة جيدة أيضا دون أعراض للمرض”، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

ومن المقرر أن يخضع ترودو أيضا لحجر صحي لمدة 14 يومًا. 

وظهرت على زوجة رئيس الوزراء أعراض خفيفة تشبه الأنفلونزا، بما في ذلك الحمى، مساء الأربعاء، بعد وقت قصير من عودتها من المملكة المتحدة.

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