» وزير داخلية أستراليا يعلن إصابته بكورونا

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وكالات - الدويني فولي

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قطر

وزير الداخلية

استراليا

كورونا

أعلن بيتر داتون، وزير الداخلية الأسترالي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مبينًا أنه استيقظ صباح اليوم، على حمى وألم في الحلق فتواصل مع وزارة الصحة وأجرى التحاليل التي أثبتت إصابته.

وقال وزير الداخلية الأسترالي: “أشهر أنني في حالة جيدة، وسأعلن تطور حالتي في الوقت المناسب”.

 
وفي وقت سابق، قالت السلطات الإسترالية إنها تتواصل حاليًا مع الخطوط الجوية القطرية حول وصول سيدة خمسينية على متنها مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وحسب صحيفة أسترالية، تقوم السلطات بالاتصال بالركاب على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى سيدني الأسبوع الماضي والذين كانوا يجلسون بالقرب من امرأة تأكد فيما بعد أنها الحالة السادسة لفيروس كورونا في نيو ساوث ويلز.

وقالت NSW Health إن المرأة في الخمسينيات من عمرها طارت من إيران إلى سيدني عبر قطر في 23 فبراير.

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