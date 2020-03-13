"كورونا" يصل دولتين جديدتين

13 مارس 2020 - 10:01 ص

فرض إقليم كاتالونيا، حجر صحي على 4 مناطق، في قرار هو الأول من نوعه في إسبانيا التي قررت أيضا إغلاق المدارس على أراضيها في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحظرت وزارة النقل الإسبانية توقف السفن السياحية ووصول البواخر الإيطالية إلى الموانئ الإسبانية كافة، كما علقت الخطوط البحرية والجوية مع المغرب.

وفي فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الخميس، أن دور الحضانة وكافة المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات، ستغلق اعتبارا من الاثنين وحتى إشعار آخر لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وطلب إلى الأشخاص الذين تخطوا السبعين عاما البقاء في منازلهم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، طلب ماكرون من الحكومة تحضير خطة إنعاش وطنية وأوروبية، داعيا أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بسرعة وبقوة.

أكدت غانا والجابون يوم الخميس، تسجيل أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات.

وقالت حكومة الجابون في بيان: إن الإصابة المسجلة لديها هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عاما عاد من فرنسا في الثامن من مارس آذار.