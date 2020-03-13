قرار عاجل من «الشباب والرياضة» بشأن متضررى الإمطار

13 مارس 2020 - 09:42 ص

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب لإيواء الحالات التي تضررت من السيول مع توفير كافة الإمكانات لهم، مشيرا إلى جاهزية بيوت الشباب، ومراكز التعليم المدني لاستقبال أي حالات طارئة على مستوى الجمهورية.

وقال "صبحى": "هناك تنسيق كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لإمدادنا بالحالات المتضررة من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث يتم استقبالهم فورا في أقرب مركز شباب لأي حالة متضررة".

وشدد الوزير على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والالتزام بكافة التدابير داخل المنشآت الشبابية والرياضية في ضوء مواجهة ظروف الأحوال الجوية المضطربة التي تشهدها البلاد، مع ضرورة المتابعة على مدى اليوم، وسرعة التدخل لحل أي مشكلة قد تطرأ.