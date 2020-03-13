سعودى يروى رحلة علاجه من كورونا

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كورونا

روى مواطن سعودي متعافٍ من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19″، تفاصيل رحلته مع المرض منذ البدايات حتى اشتداده وزواله وتعافيه، وذلك بعدما خرج أمس من المستشفى ويتواجد حاليا في منزله.

وقال المواطن السعودي الذي عرّف نفسه بـ"حسن الصيرفي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ياهلا" عبر قناة روتانا خليجية، إنه شعر في البداية بارتفاع حرارة جسمه إلى 38 درجة، واستمرت عدة أيام، ما دفعه لتناول أدوية ومضادات حيوية حتى تعافى من أعراض ارتفاع درجة حرارته.

وأضاف مكثت بالمنزل لمدة 3 أيام أصيب خلالها بـ"كحة"، وذهبت بعدها إلى المستشفى؛ لأنها كانت طبيعية في البداية ثم أصبحت قاسية مع التنفس، لافتا إلى أنه عندما كان يصلي ويقرأ كان التنفس صعبا، موضحا أنه توجه إلى مستشفى، فجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح ملف جديد له، وتم عزله مباشرة.


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