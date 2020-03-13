سعودى يروى رحلة علاجه من كورونا

متابعات - الدويني فولى
روى مواطن سعودي متعافٍ من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19″، تفاصيل رحلته مع المرض منذ البدايات حتى اشتداده وزواله وتعافيه، وذلك بعدما خرج أمس من المستشفى ويتواجد حاليا في منزله.
وقال المواطن السعودي الذي عرّف نفسه بـ"حسن الصيرفي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ياهلا" عبر قناة روتانا خليجية، إنه شعر في البداية بارتفاع حرارة جسمه إلى 38 درجة، واستمرت عدة أيام، ما دفعه لتناول أدوية ومضادات حيوية حتى تعافى من أعراض ارتفاع درجة حرارته.
وأضاف مكثت بالمنزل لمدة 3 أيام أصيب خلالها بـ"كحة"، وذهبت بعدها إلى المستشفى؛ لأنها كانت طبيعية في البداية ثم أصبحت قاسية مع التنفس، لافتا إلى أنه عندما كان يصلي ويقرأ كان التنفس صعبا، موضحا أنه توجه إلى مستشفى، فجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح ملف جديد له، وتم عزله مباشرة.
#حصريا#برنامج_ياهلا بنفرد بمكالمة مع #حسن_الصيرفي أول متعافي من #كورونا في #السعودية: طلعت البارحة من المستشفى، واليوم متواجد معافى في بيتي..#خليجية pic.twitter.com/c6PQPxlNjS— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 12, 2020
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