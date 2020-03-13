بهذه الطريقة.. الصحة عزلت جثة السيدة المتوفاة بـ"كورونا"

13 مارس 2020 - 09:22 ص

أعلنت وزارة الصحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء دفن جثمان، عطيات محمد إبراهيم والتي تبلغ من العمر 60 عام، في قريتها بمحافظة الدقهلية، حيث تم مراعاة الاحتياطات الصحية، لافتة إلي أن عدد محدود من الأهالي حضر مراسم تشييع الجثمان، ولم يتم الإعلان عن الجنازة في مكبرات الصوت بالمساجد كما هو متبع.

وحسب التصريحات التي نشرتها "الوطن" أن الجثمان تم تكفينه بعد غسله حسب الشريعة الإسلامية وعزله بطبقة من الجلد لمنع انتقال الفيروس إلي المشيعين، ثم تم نقل الجثمان من مستشفي العزل في محافظة الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن السيدة وصلت إلي مستشفي الصدر بمدينة المنصورة الأربعاء الماضي، وشك الأطباء أنها مصابة بالتهاب رئوي حاد إلا أن التحاليل أثبتت إصابتها بـ"الكورونا"، وتوفيت مساء أمس ، لتكون حالة وفاة في مصر بعد السائح الألماني.