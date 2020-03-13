قصف أمريكي يستهدف 5 مواقع لحزب الله العراقي

13 مارس 2020 - 09:14 ص

استهدفت الولايات المتحدة اليوم الجمعة مقرات حزب الله العراقي بضربات جوية، وذلك بمنطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل.

‏واستهدف القصف، 5 مواقع لحزب الله العراقي في محافظة بابل؛ فيما هناك خسائر كبيرة لحزب الله العراقي.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده لن تسمح بهجمات تستهدف شعبه وحلفاؤه.

وفي بيان لوزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون "، فإن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربات جوية ضد ميليشيات موالية لإيران في العراق.

وبحسب البيان فإن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات في العراق، وذلك ردا على الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني وجرح 14 آخرين من قوات التحالف الدولي في قاعدة التاجي في شمال العاصمة العراقية.

وأضافت البنتاجون أن القصف استهدف مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران ومسؤولة عن استهداف القاعدة.

كما استهدفت القوات الأمريكية خمسة مخازن أسلحة، وذلك بهدف خفض قدرات التنظيم على شن أي عمل عدائي مستقبلي ضد قوات التحالف الدولي.







