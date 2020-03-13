  • الجمعة 13 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:34 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

بهذه الطريقة.. الصحة عزلت جثة السيدة المتوفاة بـ"كورونا"

مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

"كورونا" يصل دولتين جديدتين

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

قرر عاجل من «الشباب والرياضة» بشأن متضررى الإمطار

كورونا في السعودية

سعودى يروى رحلة علاجه من كورونا

قصف أمريكي يستهدف 5 مواقع لحزب الله العراقي

قصف أمريكي يستهدف 5 مواقع لحزب الله العراقي

مرتديا قناعا ذهبيا.. محمد رمضان يتجول ليلا

مرتديا قناعا ذهبيا.. محمد رمضان يتجول ليلا ( فيديو)

حمام أبيض يظهر بالحرم المكي ويطوف 7 أشواط

فيديو يشعل تويتر.. حمام أبيض يظهر بالحرم المكي ويطوف 7 أشواط

الدولار

الدولار يسجل هذا الرقم في المعاملات الصباحية

أرسنال

إصابة مدرب أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا

الدكتور مجدي يعقوب

"أمير القلوب": أفرح كالأطفال بإنقاذ حياة المرضى

فيديو يشعل تويتر.. حمام أبيض يظهر بالحرم المكي ويطوف 7 أشواط

الصفحة الأخيرة

حمام أبيض يظهر بالحرم المكي ويطوف 7 أشواط
حمام أبيض يظهر بالحرم المكي ويطوف 7 أشواط
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يشعل السوشيال ميديا

#

وعكة مفاجئة لشيخ المؤذنين بالحرم المكي خلال رفعه الأذان

#

بالفيديو.. الاعتداء على سائق يهز قطر

#

أول فيديو لطائرة تقل جنودًا أمريكيين أسقطتها طالبان

الحرم المكي

حمام أبيض

7 اشواط

تداول نشطاء على مقطع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو ، والذي انتشر بصورة واسعة، حيث يظهر سربا من الحمام الأبيض فوق الكعبة المشرفة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الحمام الأبيض ظهر أعلى الحرم المكي، وكأنه في حالة طواف بالكعبة.

وعلق الإعلامي السعودي مشعل الفدغوش على مقطع الفيديو بالقول : " فيديو حمام أبيض يظهر في الحرم المكي ويقوم بالطواف 7 أشواط ".

يذكر أن الحمام لا يتخذ مكانا للتعشيش أو المبيت داخل الحرم المكي الشريف، ويحظى بمعاملة خاصة ولا يجوز لأي أحد قتله أو إخافته أو تنفيره أو تكسير بيضه بغرض طرد العش من محيط المسجد الحرام.

كما يطلق على أسراب الحمام تلك العديد من الأسماء منها، "روفان "، و أيضا الحمام المكي وحمام رب البيت وحمام الحمى.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير داخلية أستراليا يعلن إصابته بكورونا
» ارتفاع أعداد مصابين"كورونا" بين الإسرائيليين
» الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لـ "المصرى"
» أمازون توصي موظفيها على العمل من المنزل
» الولايات المتحدة.. كورونا تغلق أبواب ديزني لاند
» ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 109
» وزارة الأوقاف: خطبة الجمعة أقل من 15 دقيقة
» داعية إسلامي: المريض بالبرد لا يذهب إلى المسجد
» الأرصاد: مصر لم تشهد مثل هذا الطقس منذ 26 عاماً
» السعودية تمنع إقامة حفلات الأفراح بسبب فيروس كورونا
» السعودية تؤجل عقد قمتين خوفا من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح