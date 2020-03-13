فيديو يشعل تويتر.. حمام أبيض يظهر بالحرم المكي ويطوف 7 أشواط

13 مارس 2020 - 09:02 ص

تداول نشطاء على مقطع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو ، والذي انتشر بصورة واسعة، حيث يظهر سربا من الحمام الأبيض فوق الكعبة المشرفة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الحمام الأبيض ظهر أعلى الحرم المكي، وكأنه في حالة طواف بالكعبة.

وعلق الإعلامي السعودي مشعل الفدغوش على مقطع الفيديو بالقول : " فيديو حمام أبيض يظهر في الحرم المكي ويقوم بالطواف 7 أشواط ".

يذكر أن الحمام لا يتخذ مكانا للتعشيش أو المبيت داخل الحرم المكي الشريف، ويحظى بمعاملة خاصة ولا يجوز لأي أحد قتله أو إخافته أو تنفيره أو تكسير بيضه بغرض طرد العش من محيط المسجد الحرام.

كما يطلق على أسراب الحمام تلك العديد من الأسماء منها، "روفان "، و أيضا الحمام المكي وحمام رب البيت وحمام الحمى.







