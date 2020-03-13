مرتديا قناعا ذهبيا.. محمد رمضان يتجول ليلا ( فيديو)

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مرتديا قناعا ذهبيا.. محمد رمضان يتجول ليلا
مرتديا قناعا ذهبيا.. محمد رمضان يتجول ليلا
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عبد القادر وحيد

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الطقس

محمد رمضان

سيارته

قناع ذهبي

ظهر الفنان محمد رمضان، وهو يتجول بسيارته ليلا، مرتديا قناعا ذهبيا، وتحته نظارة شمسية وهو يستمع لأغنية أجنبية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويظهر رمضان من خلال فيديو له من داخل سيارته، حيث يظهر الطريق وعليه آثار مياه الأمطار بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد أمس.

يذكر أن محمد رمضان يستعد لخوض السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" وهو من بطولة نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، ‏نور، إدوارد، وغيرهم ، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار ‏وإخراج محمد سامي ‎ . 

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