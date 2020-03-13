  • الجمعة 13 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرسنال

إصابة مدرب أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا

الدكتور مجدي يعقوب

"أمير القلوب": أفرح كالأطفال بإنقاذ حياة المرضى

كورونا

الأقمار الصناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا كورونا بإيران

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة إعصار "التنين"

كورونا

"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة

كورونا في إيران

إيران تكشف: "كورونا" قد يكون هجوما بيويولوجيا

نجم البرازيل "رونالدينهو " يتألق فى لعبة جديدة

"رونالدينيو" يخضع لاختبار "كورونا" في محبسه

حريق بالغورية

اندلاع حريق هائل في محلات الأقمشة بمنطقة الغورية

وزيرة الصحة

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 80 حالة

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل ثاني حالة وفاة بـ«كورونا» لسيدة مصرية

وإخضاع جميع اللاعبين للعزل..

إصابة مدرب أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا

الرياضة

أرسنال
أرسنال
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فيديو يكشف معرفة سلطات مطار جدة إصابة مصري بفيروس كورونا

#

تركيا تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا

#

الصحة الليبية: لا إصابات بكورونا

#

لمواطن قادم من إيطاليا.. تونس تسجل ثاني إصابة بكورونا

أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي، إغلاق مركز التدريب، الجمعة، بعد إصابة المدرب مايكل أرتيتا بفيروس كورونا.
وأوضحت إدارة النادي أن لاعبي الفريق سيخضعون للعزل الذاتي بعد إصابة المدرب أرتيتا بالفيروس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أمازون توصي موظفيها على العمل من المنزل
» الولايات المتحدة.. كورونا تغلق أبواب ديزني لاند
» ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 109
» وزارة الأوقاف: خطبة الجمعة أقل من 15 دقيقة
» داعية إسلامي: المريض بالبرد لا يذهب إلى المسجد
» الأرصاد: مصر لم تشهد مثل هذا الطقس منذ 26 عاماً
» السعودية تمنع إقامة حفلات الأفراح بسبب فيروس كورونا
» السعودية تؤجل عقد قمتين خوفا من كورونا
» ثاني حالة وفاة في مصر بسبب «عاصفة التنين»
» أسوء من اليوم.. الأرصاد تحذر بشدة من طقس الجمعة
» كورونا.. الجزائر تعلن حالة وفاة ثانية بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح