كورونا.. إيران تبني مقرا علاجيا تحسبا لـ"هجوم بيولوجي"

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قررت السلطات الإيرانية بناء مقر صحي وعلاجي لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" تحسبا لاحتمال وقوع "هجوم بيولوجي".
وحسب بيان صادر عن مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، تم الإيعاز لرئاسة الأركان العامة الإيرانية ببناء مقر صحي وعلاجي للحد من تفشي "كورونا".
ولفت خامنئي، في بيانه، إلى احتمال أن يكون كورونا هجوما بيولوجيا، قائلا: "بالأخذ بعين الاعتبار الأدلة التي تثبت أن كورونا يمكن أن يكون هجوما بيولوجيا، فإن هذا المقر يمكنه أن يكتسي بطابع مناورة دفاع بيولوجي أيضا ويعزز الاقتدار الوطني".
وأوضح أن المقر سيكون مسؤولا عن كافة الإجراءات الخاصة بفيروس "كورونا".
كان الأخصائي في علم الأوبئة الصيني، كونغ نانشان أعلن، في وقت سابق، أن "ظهور كورونا في الصين لا يعني بالضرورة أنها مصدر الفيروس".
كما أشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إلى احتمال أن يكون كورونا هجوما بيولوجيا شنته الولايات المتحدة.
وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. -

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