  • الجمعة 13 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:26 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور مجدي يعقوب

"أمير القلوب": أفرح كالأطفال بإنقاذ حياة المرضى

كورونا

الأقمار الصناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا كورونا بإيران

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة إعصار "التنين"

كورونا

"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة

كورونا في إيران

إيران تكشف: "كورونا" قد يكون هجوما بيويولوجيا

قطع مياه الشرب

"مياه الشرب" بالقاهرة تكشف: هذا هو موعد عودة المياه للمنازل

نجم البرازيل "رونالدينهو " يتألق فى لعبة جديدة

"رونالدينيو" يخضع لاختبار "كورونا" في محبسه

حريق بالغورية

اندلاع حريق هائل في محلات الأقمشة بمنطقة الغورية

وزيرة الصحة

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 80 حالة

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل ثاني حالة وفاة بـ«كورونا» لسيدة مصرية

الأقمار الصناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا كورونا بإيران

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقابر جماعية ودفن الجثث بالغابات لضحايا كورونا بإيران

#

دفن ضحايا كورونا على أنغام الموسيقى بإيران

#

فيديو مرعب للتخلص من جثث "كورونا" بإيران

#

السعودية تكشف مفاجأة :إيران سبب انتشار«كورونا» في العالم

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الخميس، صورا عبر الأقمار الصناعية قالت إنها تظهر مقبرة جماعية لوفيات فيروس "كورونا" في مدينة قم الإيرانية.
ويتضمن التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة، صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية لفترات مختلفة قالت إنها تعود لمقبرة "بهشت معصومه" في مدينة قُم جنوب طهران.
وتظهر الصور أن قسما كبيرا من المقبرة غير مستخدم في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قبل بدء حفر جزء جديد في المقبرة اعتبارا من 21 فبراير/شباط 2020.
ولفت التقرير إلى ظهور خندقين بطول 92 مترا في المقبرة المذكورة يمكن رؤيتهما من الفضاء.
وقالت الصحيفة، استنادًا إلى محللين وخبراء وشهادات، إن المقبرة تم حفرها لاستيعاب العدد المتزايد من ضحايا الفيروس.
وأشار التقرير إلى دفن السلطات ضحايا الفيروس في تلك المقبرة الجماعية على وجه السرعة وتخليها عن العديد من مراسم الدفن.
وظهر الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 429، والإصابات الى 10 آلاف و75.
وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لـ"كورونا" بعد الصين؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الولايات المتحدة.. كورونا تغلق أبواب ديزني لاند
» ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 109
» وزارة الأوقاف: خطبة الجمعة أقل من 15 دقيقة
» داعية إسلامي: المريض بالبرد لا يذهب إلى المسجد
» الأرصاد: مصر لم تشهد مثل هذا الطقس منذ 26 عاماً
» السعودية تمنع إقامة حفلات الأفراح بسبب فيروس كورونا
» السعودية تؤجل عقد قمتين خوفا من كورونا
» ثاني حالة وفاة في مصر بسبب «عاصفة التنين»
» أسوء من اليوم.. الأرصاد تحذر بشدة من طقس الجمعة
» كورونا.. الجزائر تعلن حالة وفاة ثانية بكورونا
» ماكرون: كورونا أخطر أزمة صحية عرفتها فرنسا منذ قرن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح