» الولايات المتحدة.. كورونا تغلق أبواب ديزني لاند

13 مارس 2020 - 12:10 ص

أعلنت منتجع "ديزني لاند" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الخميس، إغلاق أبوابها، اعتبارا من السبت، بسبب المخاوف من اتنشار فيروس كورونا.



ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن بيان صادر عن ديزني لاند، قوله إن منتزهي "ديزني لاند"، و"مغامرات ديزني كاليفورنيا" الترفيهيين المجاورين سيغلقان أبوابهما من السبت حتى نهاية مارس/آذار الجاري.