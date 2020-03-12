وزير الرياضة: فتح مراكز الشباب لمن تضررت منازلهم

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فتح مراكز الشباب بكافة المحافظات لمن تضررت منازلهم من سوء الأحوال الجوية مع توفير الإمكانيات لهم.



وأضاف على قناة "اكسترا نيوز"، أن مراكز الشباب على أتم جاهزية لاستقبال أي حالات طارئة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الشباب وبين وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الحالات المتضررة.





