» السعودية تؤجل عقد قمتين خوفا من كورونا

12 مارس 2020 - 10:50 م

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تأجيل عقد القمتين السعودية-الإفريقية، والعربية-الإفريقية، اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من العام الحالي.



وذكر بيان الخارجية، أن الموعد الجديد "سيتم تحديده لاحقا"، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أن القرار يأتي "بعد التنسيق مع رئاسة الجانب الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي".

واتخذت السلطات السعودية، الخميس، إجراءات جديدة لمواجهة كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 45 حالة معلنة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مؤتمر لمتحدث وزارة الصحة إنه تم التأكد من إصابة 45 شخصا بكورونا، ضمن فحوصات أجريت على نحو 4 آلاف شخص.

فيما صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، فجر الخميس، بأنه تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا وتعليق الرحلات الجوية، إلى دول جديدة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين.

كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويأتي ارتفاع إصابات كورونا في السعودية بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.