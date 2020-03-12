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ماكرون: كورونا أخطر أزمة صحية عرفتها فرنسا منذ قرن

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مانويل ماكرون
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المصريون ووكالات

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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، فيروس كورونا "أخطر أزمة صحية" تواجهها بلاده منذ قرن.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" في يوم سجلت فيه فرنسا 13 حالة وفاة وقرابة 600 إصابة جديدة بالفيروس.
وقال ماكرون إنه، خلال الأسابيع الماضية، أضر كورونا بعدة آلاف من مواطنينا، كما أثر على جميع القارات، وضرب جميع البلدان الأوروبية.
وأضاف أن هذا الفيروس هو "أخطر أزمة صحية عرفتها فرنسا منذ قرن".
وحتى اليوم، بلغ عدد ضحايا "كورونا" في فرنسا ألفين و876 إصابة بينها 61 وفاة. -

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