» حمو بيكا يعلن خطبته على هذه الفتاة (صورة)

شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، الصورة الأولى من خطبته، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وتضمنت الصورة، يد "بيكا" اليمنى خلال ارتدائه "الدبلة"، فضلا عن يد خطيبته مرتدية خواتم و"غوايش" ذهبية، معلق عليها: "محدش هيقول مبروك.. أحلى زوزو في الدنيا".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع نبأ الخطبة، الذي حصل على ما يزيد على 12 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "جي تخطب والكوكب بينتهي"، و"أنت بتعلن ارتباطك وسط كل السيول والأعاصير دي"، و"تاريخ مميز وسط جو جميل".

ومنذ ساعات، شارك مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، جمهوره ومتابعيه بصور شبكته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا نبأ خطبته.

الشبكة التي شاركها "بيكا" مع متابعيه واشتراها لخطيبته التي لم يذكرها في منشوره، مكونة من "غويشتين، وتوينز (محبس وخاتم)، وخاتم بمفرده ودبلتين".