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حقيقة تعليق الدراسة في مصر (بيان لمجلس الوزراء)

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حقيقة تعليق الدراسة في مصر (بيان لمجلس الوزراء)

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رد مجلس الوزراء بالنفي على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس العامة والخاصة، وتكليف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوضع خطط بديلة للدراسة خلال فترة التوقف، وإغلاق جميع المواقع التعليمية.

وأضاف مجلس الوزراء، أن البيان الذي يتم تداوله بشأن تعليق الدراسة هو "بيان مفبرك وغير صحيح"، موضحًا أن أي قرار سيتم إعلانه رسميًا.

وكانت الحكومة قررت تعليق الدراسة في جميع المدارس اليوم، ومنحت العاملين بالقطاع العام والخاص إجازة بأجر، بسبب ظروف الطقس السيئة التي تشهدها البلاد، في إطار ما تعرف بـ "عاصفة التنين".

وقبل أيام، ألمح المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مصر قد تعيد النظر في إجراءاتها المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، لتشمل تعطيل الدراسة، بناءً على توصية من منظمة الصحة العالمية للدول المصابة.


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