ثاني حالة وفاة في مصر بسبب «عاصفة التنين»

سجلت قرية "ناهيا" بالجيزة، حالة وفاة صعقًا بالكهرباء، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد.

وقال شاهد، إن حالة الوفاة هي لامرأة تسكن في محيط منطقة "سيدي أبوحجر"، بالقرب من شارع ناهيا، وأشار إلى أن الضحية من أسرة صعيدية تسكن المنطقة، من دون إيراد مزيد من التفاصيل حول ملابسات الوفاة.

وهذه ثاني حالة وفاة حتى الآن نتيجة الأمطار التي تشهدها مصر، فيما يعرف بـ"عاصفة التنين" التي بدأت مع الساعات الأولى الخميس.

وفي محافظة قنا، شهدت مصرع طفل وإصابة 17 آخرين بسبب الأحوال الجوية. كما تسببت العاصفة فى انهيار منزلين ومسجد بقرية السلامية في المحافظة.

ووقعت 6 إصابات 6 في سوهاج، إثر سقوط نخلة عليهم، كما أصيب 16 شخصًا في الغربية جراء انقلاب سيارة أجرة.