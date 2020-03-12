أسوء من اليوم.. الأرصاد تحذر بشدة من طقس الجمعة

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الأرصاد

أخبار الطقس

طقس الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس غد الجمعة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدًا طقس مليء بالأمطار الغزيرة على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية رعدية غزيرة مثل اليوم.

أما بالنسبة لحالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومتوسطة على جنوب الصعيد، فتكون ممطرة غزيرة أحيانًا قد تصل لحد السيول.

وبالنسبة للرياح فتكون نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وعلى السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء.

وتؤدي تلك الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وتشمل جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين فتكون مضطربة جدًا مع ارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من ثلاثة إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون كالتالي:

القاهرة «13– 17».

الإسكندرية «14– 18».

قنا «13- 19».

الأقصر «13- 22».

أسوان «12– 23».

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