» ذئب عملاق يثير الرعب بقرية روسية قبل مقتله

قُتل ذئب عملاق بحجم أسد، بعد أن أثار الرعب بين سكان قرية روسية، في قرية "الكسندروفكا" الروسية، قبل إطلاق النار عليه.

وأثار الذئب حالة من الفزع بين سكان قرية "الكسندروفكا" في منطقة بلاجوفيشتشينسكي في جنوب غرب جمهورية باشكورتوستان، بعد أن شوهد رصده بالقرب من منطقة المقابر.

وقالت تقارير إن أحد السكان المحليين، أطلق النار على خوفًا على أرواح السكان المحليين.

وتم تداول صورة للرجل الذي أطلق النار على الذئب الضخم وهو يحمله على كتفه، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال الرجل، إن الذئب يشكل خطرًا بشكل خاص على البشر والحيوانات الأليفة بسبب ضحامته، وفق ما نقلت عنه صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفقا لتقارير، شوهدت المزيد من الذئاب في منطقة "بلاجوفيشتشينسكي" خلال الشهرين الماضيين، بالقرب من المنازل والحدائق.

وأشارت إلى أن السكان المحليين يخافون من السماح لأطفالهم باللعب في الخارج، أو حتى المشي في الشوارع وحدهم.

وقتلت الذئاب، ثلاثة كلاب في المنطقة، فضلاً عن أكثر من عشرين حيوانًا، من بينها أغنام وأبقار وخيول.