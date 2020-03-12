» السكة الحديد تكشف مفاجأة عن سبب حادث قطاري إمبابة

قالت هيئة السكك الحديدية إن القطار رقم 991 القادم من سوهاج إلي القاهرة كان محجوزا في منطقة برج النجيلي، لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة نتيجة وجود بعض الأعطال في برج الإشارات جراء سوء الأحوال الجوية.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه حدث اصطدم به من الخلف بمقدمة القطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة مما نتج عدد 13 إصابة وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج المناسب وفي انتظار بدء معاينة النيابة لإخلاء الخط بعد ذلك.

كان وقع تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث تصادم القطار رقم 989 فى القطار رقم 991 من الخلف قبل مزلقان النجيلى.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية أنه حدث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار 991 القادم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن حادث تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، أسفر عن 13 مصابا، ولا وفيات حتي الآن .