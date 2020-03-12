التعليم تغلق مدرسة وتعزل أخرى للاشتباه في إصابة الطلاب بكورونا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، غلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يومًا كإجراء "وقائي"؛ نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب بفيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة التعليم، اليوم الخميس، إن القرار يأتي في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة الطلاب، واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأضاف البيان، أن وزارة الصحة تتبعت بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب، وعليه اتخذت وزارة التعليم "قرارًا احترازيًا" بغلق المدرسة لمدة 14 يوما.

ولفت الوزارة إلى متابعة الموقف مع وزارة الصحة في كافة مدارس الجمهورية على مدار الساعة، مطمئنة أولياء الأمور أن هذه الإجراءات وقائية ولا تدعو لأي قلق.

وأهابت بأولياء الأمور عدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين.?


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