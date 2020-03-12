«كارداشيان» تشعل ضجة بنبوءة قديمة عن «كورونا»

أشعلت نبوءة لعرافة أمريكية حول مرض يشبه فيروس مرض كورونا الذي تسبب في حالة من الهلع في العالم، تداولتها نجمة تليفزيون الواقع، الأمريكية كيم كاراداشيان، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

والتغريدة التي نشرتها كارادشيان هي مقتطف من كتاب "نهاية الأيام"، للعرافة الأمريكية سيلفيا براون، تتوقع فيه انتشار مرض بشكل كبير حول العالم.

وتشير فيها إلى أنه "في عام 2020، سينتشر حول العالم مرض خطير يشبه الالتهاب الرئوي، وسيهاجم الرئة والقصبات الهوائية وسيقاوم كل الأدوية المعروفة، وأكثر غرابة من ظهوره، فإن المرض سيختفي بسرعة كما جاء، وسيهاجم مجددا بعد عشر سنوات، وبعدها يختفي كليًا".

وجاء ذ لك في سياق كتاب براون الذي نشر عام 2008.

يذكر أن براون التي توفيت في عام 2002، أعطت مواصفات لخاطف صبي في الحادية عشر من عمره، مؤكدة أنه "لاتيني بمظهر مخيف وبشرة داكنة"، لكن حين عثر على الطفل عام 2007 تبين أن الخاطف رجل أبيض.

وفي عام 2004، أخبرت والدة فتاة مختطفة أن ابنتها ميتة، وتوقعت ان جثتها مرمية في المياه وأن بعضا من الحامض النووي للقاتل سيكون على سترتها، لكن، وبعد وفاة والدة الفتاة المختطفة في 2006، تم العثور عليها حية مع امرأتين أخريتين تعرضتا للاختطاف أيضًا.

كما أن من بين الأخطاء العديدة التي ارتكبتها براون كانت خطأها بتوقع وفاتها، إذ أنها أخطأت بتقدير الموعد بنحو 11 سنة.