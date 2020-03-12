قرار مفاجئ لهيئة السكك الحديدية بعد حادث قطاري إمبابة

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نفت مصادر متطابقة، سقوط وفيات جراء تصادم قطارين بالقرب من إمبابة.

ووقع حادث تصادم بين قطاري ركاب رقمي 991 و989 والقادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة، بين محطتي إمبابة ورمسيس.

وأعلنت وزارة النقل أن 13 راكبًا أصيبوا في حادث اصطدام قطارين في مزلقان النخيلي، وتم نقلهم للمستشفيات.

وأشارت في بيان لها إلى حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزًا في منطقة برج النخيلي، لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ونتج عن ذلك بعض الإصابات.

في الوقت الذي قررت فيه هيئة السكك الحديدية إيقاف الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن الحادث لم يسفر عن وقوع وفيات، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

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