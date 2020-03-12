الصين تعلق على واقعة التنمر بأحد مهندسيها في القاهرة

علق المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، جياو جينشيان، اليوم الخميس، على واقعة التنمر بالشاب الصيني من قبل سائق تاكسي أعلى الطريق الدائري بالقاهرة.

وقال «جينشيان» في تصريح له بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن حالة التنمر التي وقعت، تعد حالة فردية، مشيرًا إلى أن رد فعل السائق جاء نتيجة الخوف، وأن السفير الصيني لياو ليتشيانج زار المهندس للاطمئان عليه.

وتابع أن الشعب المصري وحكومته أثبتا دعمهما للجانب الصيني في مواجهة هذا الفيروس، الذي يشكل تهديدًا للصحة العامة للمجتمع الدولي وللبشرية أجمع، مشيرًا إلى الصين تحرص على مكافحته منذ بداية تفشي الوباء.

وأوضح، أن مسؤولو الحكومة، تقدموا باعتذار للمهندس الصيني، الذي أعرب عن تقديره للدعم الذي حصل عليه من الأصدقاء المصريين الذي جعله يشعر بالدفء والارتياح.

وتابع المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، أنه المهندس الصيني يأمل أن تهدأ الأمور ويعود السائق إلى عمله في أسرع وقت، مؤكدًا قوة الصداقة بين الشعبين المصري والصيني.

وانتشر فيديو لمهندس صيني، يتعرض لواقعة تنمر في مصر أعلى الطريق الدائري، إذ شهد موجة من الانتقادات من الإعلام المصري.

وأظهر الفيديو، طلب سائق التاكسي من المهندس الصيني النزول من السيارة خوفًا من احتمالية حمل الصيني لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».