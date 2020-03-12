» البحيرة تجلي مواطنين لأماكن الإغاثة من شدة الأمطار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم إخلاء معظم المواطنين بالمناطق المنخفضة بنطاق المحافظة ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء إحترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم، وأن الشوارع كلها تحت السيطرة وتتم مراقبة الشوارع الرئاسية من خلال كاميرات المراقبة.

جاء ذلك خلال انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة برئاسته للغرفة ومتابعة فرق الأزمات والطوارىء وتوجية ومتابعة كافة الجهود وفرق التدخل بجميع المراكز والمدن.

وأكد المحافظ على انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع منذ بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، وتعمل نحو 800 مُعدة في جميع شوارع مدن وقرى المحافظة على كسح مياه الأمطار من الشوراع، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات الخاصة بالمشاركة المجتمعية من شركات المقاولات العاملة بنطاق المحافظة.

وأشار «آمنة» إلى قيام المنطقة الشمالية العسكرية بمد المحافظة بعدد 4 وحدات كبيرة لشفط وكسح المياه للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهة موجة الأمطار المتوقعة والتنسيق الكامل مع المنطقة الشمالية ومديرية الأمن للعمل على مضاعفة الجهود المبذولة للحد من الموجة والعمل على راحة المواطنين، مع التواجد المستمر لجميع المرافق على مدار الساعة بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمنى والمرور بالشوارع.