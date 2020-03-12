المترو يعلن تعطل الخط الأول بسبب غزارة الأمطار

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أعلن المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أحمد عبد الهادي، توقف حركة قطارات الخط الأول من الشهداء حتى المرج الجديدة بسبب سوء الطقس، مع استمرار الحركة من الشهداء حتى حلوان، واستمرار حركة قطارات الخطين الثانى والثالث.

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، صباح اليوم عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين حلوان - المرج الجديدة.

جاء ذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتى طرة الأسمنت، وثكنات المعادي نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية.

وأشار البيان أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة اى اعطال فور حدوثها  نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتنا وأن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام فى الاتجاهين.

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