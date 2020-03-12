تجميد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب كورونا

رأى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه من الصعب استكمال مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، نظرًا للانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، وفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأعلن أكثر من نادي مشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، تجميد الأنشطة الرياضية بما فيهم يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، بالإضافة لريال مدريد الإسباني، الذي بات خاضعًا لإجراءات الحجر الصحي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن القرار حُسم بالفعل من قبل لجنة المسابقات في يويفا، بتجميد مسابقتي دوري الأبطال، والدوري الأوروبي لحين إشعار أخر، مع النظر في مدى إمكانية استكمالهما في وقت لاحق.

وحسبما ذكرت فإن يويفا مازال يصر على إقامة كأس أمم أوروبا في موعدها المحدد بشهر يونيو المقبل، ولكن حال إذا استمر الفيروس في الانتشار بهذا الشكل المخيف، سيقرر تأجيلها أيضا.