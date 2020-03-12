تهز السعودية.. مقتل مواطن على يد زوجته بطلقة في الرأس

12 مارس 2020 - 03:27 م

هزت جريمة بشعة المملكة العربية السعودية، بعد ان أقدمت زوجة على قتل زوجها بطريقة بشعة، إذ قامت بإطلاق رصاصة على رأسه من "مسدس".

ولقي المواطن السعودي مصرعه في الحال، وذلك في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بإحدى قرى محافظة بارق بمنطقة عسير ، بعد تلقيه رصاصة في الرأس على يد زوجته داخل منزله.

وأحدثت الجريمة حالة فزع وصدمة بين الأهالي، خاصة أن الزوج الضحية والزوجة الجانية، تركا 3 أطفال خلفهما.

ووفقا لما نشرته صحيفة سبق السعودية، فقد كشفت المعلومات الأولية أن الزوجة استخدمت سلاح ناري" مسدس "، وأطلقت منه رصاصة استقرت في رأس زوجها لترديه قتيلا في الحال .

فيما ترك الزوجان "القتيل والجانية" 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات إلى 12 سنة، وبدأت الجهات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات ودوافع الجريمة .